Milano: giudice, 'Polacchi indole aggressiva, risarcimento per fine utilitaristico'

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "L'offensività manifestata in concreto" dagli esponenti di Casapound Maurizio Zatelli e Francesco Polacchi "non può dirsi non abituale: sotto un profilo oggettivo, infatti, entrambi gli imputati hanno a carico condanne pregresse per fatti di violenza". Così il giudice di Milano Silvana Pucci, motiva la sentenza con cui l'11 febbraio scorso ha condannato Polacchi a un anno di carcere e Zatelli a 10 mesi per l'aggressione, nel giugno 2017, a un esponente dell'Anpi e a un attivista dei diritti dei migranti durante un'irruzione a Palazzo Marino per contestare il sindaco Giuseppe Sala.

Nella vicenda, Polacchi mostra "un'indole gravemente aggressiva: si è scagliato, unitamente a Zatelli, contro una persona d'età avanzata e in condizione di inferiorità fisica, colpendola con pugni al volto", si legge. Nelle motivazioni il giudice ricostruisce quanto detto dai testimoni in aula, allega alcune immagini dei video che mostrano in parte quanto accaduto, spiega come "le lesioni sono state cagionate nel palazzo comunale, dagli imputati che erano in superiorità numerica e di forza fisica rispetto alle vittime". A Polacchi possono essere riconosciute le attenuanti generiche per aver avanzato un'offerta risarcitoria in favore delle parti civili che bilanciano l'aggravante anche se "l'offerta risarcitoria era legata più a un obiettivo utilitaristico (pur senz'altro lecito) nella prospettiva del processo e della visione politica dell'imputato che a una presa di coscienza del disvalore della condotta tenuta e della personalità dell'imputato".

Il suo comportamento processuale ha presentato "alcune non trascurabili ombre, avendo egli - pur se del tutto legittimamente - scelto di rendere esame dichiarando il falso", scrive il giudice della settima sezione penale del tribunale nelle 50 pagine di motivazioni con cui ha anche ordinato la trasmissione degli atti al pm per nuove indagini per la portavoce milanese di Casapound Angela De Rosa per la deposizione resa nel processo con otto imputati.