Lombardia: Regione, bando per riqualificazione e adeguamento rifugi montagna

14 maggio 2020 a

a

a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - A partire da domani, venerdì 15 maggio, i gestori o i proprietari dei rifugi alpinistici ed escursionistici presenti nel territorio lombardo, potranno presentare domanda per ottenere un contributo a fondo perduto per sostenere interventi di riqualificazione delle strutture presenti nel territorio regionale lombardo e iscritte all'elenco regionale del 2018, valorizzando così il patrimonio naturalistico e ambientale della montagna di Lombardia.

"Al fine di dare risposte alle istanze dei territori e delle comunità di montagna - spiega l'assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori - abbiamo puntato a migliorare la gestione sostenibile e l'accessibilità dei rifugi lombardi. In particolare, il bando metterà a disposizione risorse per interventi connessi all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, interventi di innovazione tecnologica e riqualificazione anche ai fini della sicurezza dei fruitori e interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche".

La dotazione finanziaria del bando è pari a 1,9 milioni di euro. Per la realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili, il relativo contributo in conto capitale a fondo perduto è concepibile nei limiti delle risorse disponibili nella misura massima dell'80% dei costi. Il bando prevede inoltre che l'entità del contributo massimo sia pari a 100.000 euro a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari ad almeno 125.000 euro. Non saranno ammissibili e finanziabili quegli interventi che prevedono un costo inferiore a 7.000 euro. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2021.