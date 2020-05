Maltempo: Sala, 'senza vasche laminazione situazione Seveso non si risolve'

15 maggio 2020 a

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Stiamo facendo veramente tanti lavori di pulizia e di manutenzione straordinaria nella parte tombinata del Seveso e nelle gallerie, ma senza le tre vasche di laminazione a Nord di Milano la situazione non si risolverà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook, dopo la nuova esondazione del Seveso a causa delle forti piogge della notte. "Le tre vasche sono a Lentate, a Senago e a Bresso Parco Nord. Quella più avanti è quella di Senago, mentre ci preoccupa la situazione di Bresso, perché c'è una gara aggiudicata ma sono due anni che stiamo fronteggiando dei ricorsi, in particolare del Comune di Bresso. Ora pare che il tribunale delle acque deciderà in giugno, speriamo".

Nel corso della notte, ha continuato Sala, "è venuta giù una quantità di acqua pari a un terzo del totale da inizio anno. E' stata una notte di lavoro per noi, e ringrazio in particolare l'assessore Granelli, e purtroppo è stata una notte e una mattina di disagio per molti cittadini".

In particolare "abbiamo avuto cinque ore di esondazione del Seveso, abbiamo dovuto bloccare la M2 da Famagosta in poi, abbiamo avuto alberi caduti, che hanno rallentato il flusso dei tram, e abbiamo dovuto evacuare la comunità di don Mazzi e altre due comunità al parco Lambro", ha concluso.