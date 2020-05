Maltempo: nella notte a Milano un terzo della pioggia caduta da gennaio

15 maggio 2020 a

a

a

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - La scorsa notte sono caduti a Milano circa 100 millimetri d'acqua, con punte di 130 millimetri, circa un terzo della pioggia caduta in città da gennaio ad oggi. L'esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, iniziata intorno alle ore 3, si è chiusa alle ore 8 di questa mattina, si spiega da Palazzo marino. Numerosi gli interventi nella notte e all'alba della Protezione civile e dei vigili del fuoco, con 30 le pattuglie di polizia locale impiegate in ausilio.

Il Comune di Milano aveva diramato ieri, giovedì 14 maggio, l'allerta arancione per rischio idrogeologico, disponendo l'attivazione del Centro operativo comunale a partire dalle ore 18. Attivati anche gli avvisi alla popolazione via mail e via telefono.

Attualmente si segnala allagamento dei sottopassi Gattamelata, Negrotto, Leoni-Toscana, Istria e Sarca-Pallanza, mentre è spento un impianto semaforico all'intersezione Zara-Marche.