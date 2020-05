Milano: in treno senza biglietto aggredisce polizia, arrestato

15 maggio 2020 a

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Un cittadino nigeriano di 30 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria nella stazione di Milano Bovisa per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti della Polfer, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati all'interno della stazione di Milano Bovisa, sono intervenuti a bordo di un treno regionale per un viaggiatore sprovvisto di biglietto che aveva dato in escandescenze alla richiesta del capo treno di pagare il biglietto.

Giunti sul convoglio, gli operatori hanno cercato di tranquillizzare l'uomo che invece, per non essere identificato, ha cercato d scappare e ha colpito gli agenti con calci e pugni. Il 30enne è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio.