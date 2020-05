Maltempo: Milano, 'record' pioggia in piazza Zavattari, Seveso tocca 2,4 metri

15 maggio 2020 a

Milano, 15 mag(Adnkronos) - Si è in parte attenuata nelle ultime ore la forte instabilità causata dalla perturbazione transitata tra la notte di ieri, 14 maggio, e questa mattina sulla Lombardia dove era attivo un livello arancione di allerta di Protezione civile per temporali e vento forte. Le precipitazioni hanno interessato in particolar modo i settori occidentali dove il fronte temporalesco si è rigenerato per diverse ore scaricando quantitativi di pioggia molto consistenti, accompagnati da raffiche di vento fin sui 60 chilometri orari, secondo quanto rende noto l'Arpa Lombardia.

L'area maggiormente interessata è stata quella del milanese centrale e occidentale e i rispettivi settori a nord fino alle province di Varese-Como e Lecco. I dati delle precipitazioni cumulate nelle 12 ore dalla sera di giovedì 14 e fino al mattino di venerdì 15, evidenziano che sul milanese sono caduti 133 millimetri in piazza Zavattari, 122 a Corsico, 121 millimetri a Rho, 96 in via Rosellini e quantitativi compresi tra gli 80 e 100 millimetri sulle stazioni a Nord di Milano.