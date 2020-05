Maltempo: Milano, 'record' pioggia in piazza Zavattari, Seveso tocca 2,4 metri (2)

15 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Anche l'intensità oraria massima delle precipitazioni si è registrata in due stazioni di Milano: in piazza Zavattari sono caduti "ben 54,8 millimetri tra le ore 00 e le 01 di giovedì 15, in via Rosellini invece 41,6 millimetri tra le 2 e le 3 della notte". Gli eventi meteorici registrati hanno determinato l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua di tutta la Lombardia, in particolare, dei bacini idrografici Lambro-Seveso-Olona a nord di Milano. "I colmi di piena raggiunti durante la notte sono attualmente in decrescita".

I livelli di Palazzolo "sono un dato importante" per la gestione delle portate del Seveso in arrivo a Milano. In funzione di tale livello viene attivato il Csno (Canale scolmatore di Nord Ovest) che devia la portata in eccesso verso il fiume Ticino. Il colmo di piena si è verificato intorno alle 2 del è ha raggiunto il valore di 2,3 metri, inferiore al colmo registrato l'8 luglio 2014 che ha raggiunto valori pari a 3,9 metri.