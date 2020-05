Coronavirus: M5S Lombardia, 'condanniamo scritta ingiuriosa contro Fontana'

15 maggio 2020 a

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Doveroso per regola della civiltà e del rispetto prendere le distanze dal murales ingiurioso nei confronti del presidente Fontana. Piena solidarietà al governatore e al gruppo della Lega. Condanniamo il gesto pur non condividendo la gestione finora tenuta per l'emergenza Covid ma ci sono luoghi e strumenti adatti". Così il gruppo consiliare M5S Lombardia commenta la comparsa a Crescenzago di una scritta ingiuriosa ('Fontana assassino', ndr) contro il presidente della Regione Lombardia.