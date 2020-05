Fase 2: sindaco ex zona rossa Troina, 'aiuti o pronto a consegnare fascia tricolore' (2)

15 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nella piccola cittadina dell'Ennese i casi di Covid-19, dopo il focolaio scoperto all'Oasi Maria Santissima, l'istituto di alta specializzazione che si occupa di disabilità mentale, sono stati 175 su una popolazione di 9mila abitanti. Sei le vittime. "Attualmente sono ancora 9 le persone positive, tutte in isolamento domiciliare", dice il sindaco, colpito dal virus e guarito dopo lunghe settimane di cure.

"Adesso sto molto meglio", assicura. Attorno a lui nei giorni bui della malattia si è stretta tutta la sua comunità. "Ho ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà, una vicinanza che mi ha profondamente commosso. Tanti hanno pregato per me, ringrazio davvero tutti di cuore".

Troina, rieletto due anni fa con il 78 per cento delle preferenze, da anni sotto scorta per le sue denunce contro la mafia dei pascoli, sa bene qual è il rischio post pandemia. "Una crisi economica che rischia di cancellare 5mila piccoli borghi in Italia – dice -. Senza interventi adeguati si porrà una pietra tombale sulle aree interne della Sicilia e non solo, zone che già prima dell'epidemia vivevano una condizione complessa e facevano i conti con una progressiva desertificazione". Il 18 maggio anche nel piccolo Comune dell'entroterra siciliano tanti negozianti alzeranno di nuovo le saracinesche delle loro attività. Ma con stati d'animo contrastanti.