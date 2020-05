Milano: droga nascosta nel cuscino, polizia arresta spacciatori in via Gola

15 maggio 2020 a

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - In via Gola a Milano la polizia ha arrestato due spacciatori marocchini, con numerosi precedenti di polizia. Quella di via Gola è una 'zona franca' di Milano. Da tempo i cittadini segnalano attività di spaccio e occupazioni abusive: ieri sera i poliziotti hanno notato un continuo viavai di persone da un appartamento, dotato di un impianto di videosorveglianza esterno, verosimilmente installato per prevenire i controlli da parte delle forze dell'ordine. Gli agenti sono entrati e hanno perquisito la casa di un 38enne, trovando 95 grammi di cocaina, in parte su un tavolo, in parte dentro un cuscino, all'interno del quale c'era anche un involucro contenente hashish e marijuana.

La perquisizione si è estesa all'abitazione di un complice al piano inferiore, dove i poliziotti hanno sequestrato due involucri di cocaina per un totale di 1,6 grammi e un bilancino di precisione, nonché 85 euro in contanti. Uno degli arrestati è risultato anche un occupante abusivo.