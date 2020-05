Fase 2: Atm, in metro percorsi guidati e al via conta automatica passeggeri (2)

16 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Per agevolare i passeggeri nell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, gel igienizzante e kit di protezione composti da mascherina e guanti saranno in vendita presso oltre 200 distributori automatici di bevande presenti nella maggior parte della rete metropolitana.

In superficie, su bus, tram e filobus, i passeggeri sono invitati a salire a bordo solo se lo spazio all'interno del mezzo consente il distanziamento. La porta anteriore dei mezzi di superficie continuerà a non essere utilizzabile. In caso di affollamento, il conducente avviserà la sala operativa, in costante contatto con le forze dell'ordine per eventuali azioni da intraprendere.

"Si ricorda ai passeggeri di prenotare la fermata per scendere, in quanto in caso di vettura già completa il conducente non effettuerà la fermata". Inoltre, sempre in caso di eventuale affollamento, l'autista potrà fermare il mezzo per far scendere gli ultimi passeggeri saliti, che dovranno attendere la vettura successiva. Sia in metropolitana sia in superficie specifici annunci informeranno sulla situazione a bordo e segnaleranno eventualmente la necessità di scendere e di attendere i mezzi successivi.