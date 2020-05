Fase 2: Atm, in metro percorsi guidati e al via conta automatica passeggeri (3)

16 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Fin dall'inizio dell'emergenza, Atm ha messo in atto una sanificazione straordinaria quotidiana di tutti i treni, bus, tram e filobus in circolazione, dai sostegni ai sedili, a tutte le superfici di contatto, alle stazioni e banchine con prodotti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo, acido paracetico e cloroformio. Ogni notte oltre 100 persone sono impegnate per sanificare circa 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni delle quattro linee metropolitane. Nelle ultime settimane questa attività è stata ulteriormente potenziata con la sanificazione delle vetture anche ai capolinea delle principali linee di superficie. Inoltre vengono sanificati ogni giorno anche tutti i posti di guida e le cabine degli agenti di stazione e dei piazzali dei depositi.

Come già avviene dall'inizio della Fase 2, il servizio Atm prosegue al 100% su tutta la rete con orari e frequenze di un normale giorno lavorativo. In ogni caso, Atm invita la clientela a pianificare i propri spostamenti, cercando di evitare gli orari di maggior affluenza, vale a dire le tradizionali ore di punta del primo mattino (6.30-8.30) e del pomeriggio (17-19).

Tutto il personale Atm disponibile sarà in campo, con circa 350 addetti, per supportare e indirizzare i passeggeri nelle principali stazioni e fermate. Da lunedì, inoltre, sarà possibile acquistare tramite l'App Atm Milano tutti i biglietti ordinari e giornalieri validi in tutte le zone coperte dal nuovo sistema tariffario (Mi1 - Mi9). "Atm ricorda che la collaborazione di tutti i passeggeri rimane fondamentale: rispettare le disposizioni definite dalle autorità è il primo passo per viaggiare in sicurezza".