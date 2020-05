Milano: sorpresi in casa con cocaina, tre arresti

16 maggio 2020 a

(Milano, 16 mag. Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre uomini, due cittadini egiziani di 21 e 32 anni e un 67enne italiano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti del Commissariato Bonola hanno notato un sospetto via vai di persone provenienti da un appartamento di via Albertini a Milano. Ieri sera, dopo diversi servizi di appostamento, gli agenti della squadra investigativa si sono nascosti all'interno del cortile del palazzo e, dopo aver atteso che un uomo uscisse, l'hanno bloccato per poi far ingresso nell'appartamento.

L'uomo fermato, il 67enne, noto ai poliziotti come fornitore all'ingrosso di altri spacciatori, aveva appena acquistato circa 11 grammi di cocaina. All'interno dell'appartamento, gli agenti hanno trovato i due stranieri ancora intenti a contare i soldi della vendita.

Dalla perquisizione domiciliare sono stati sequestrati circa 220 grammi di cocaina, nascosta in vari punti dell'abitazione che i due egiziani, irregolari sul territorio, condividevano, oltre a 3.900 euro e materiale per il confezionamento della droga. I tre, tutti con precedenti specifici, sono stati arrestati.