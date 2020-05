Snowborder morto sul Mont Dolent a Courmayeur

17 maggio 2020 a

Roma, 17mag. (Adnkronos) - Uno snowborder, la cui nazionalità non è ancora stata accertata, è morto per un incidente durante una discesa sul Mount Dolent, a Courmayeur. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 a quota 3800 mt. Lo snowboarder è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e dal medico rianimatore in equipaggio di elisoccorso, che ne ha constatato il decesso. Il compagno di discesa non ha avuto necessità di trattamento sanitario.