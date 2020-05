Coronavirus: Comitato parenti Trivulzio, 'da Pregliasco nessuna risposta'

17 maggio 2020 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - "A distanza di una settimana dall'incontro dei parenti del Comitato con il professor Fabrizio Pregliasco, consulente di parte della difesa del Pio Albergo Trivulzio, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta alle nostre 31 domande. In compenso, la campagna mediatica del governatore Fontana volta a rassicurare che va tutto bene, e che 'nella sanità lombarda tutto è sempre stato fatto al meglio', non ci sembra corrispondere alla realtà". Lo dichiara Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio, in una nota.