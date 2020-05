Fase 2: De Corato, 'sicurezza moschee non può essere delegata a vigilanza interna'

17 maggio 2020 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - "Due turni di preghiera, ingressi contingentati, obbligo delle mascherine, dispenser con igienizzante all'ingresso e tappetini posizionati a un metro di distanza l'uno: riaprirà così, domani, la moschea di via Meda, osservando le disposizioni previste dal protocollo firmato dal presidente del Consiglio, dal ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle comunità islamiche". Lo spiega l'ex vicesindaco di Milano e assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato.

"Quello che manca nel documento è la previsione di controlli da parte di agenti delle forze dell'ordine o della polizia locale, che invece dovrebbero essere posizionati all'ingresso per verificare il numero degli accessi. La sicurezza pubblica non può essere delegata al servizio di vigilanza interna alla moschea", sottolinea.

"Mi chiedo inoltre se le autorità abbiano preso in considerazione le tante moschee abusive presenti a Milano e in Lombardia, ricavate in sottoscala e capannoni: il ministero, le prefetture e le questure hanno intenzione di vigilare per assicurarsi che non riaprano?", conclude De Corato.