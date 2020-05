Fase 2: consigliera Baffi, 'riparto da Codogno, a lavoro insieme e non contro' (2)

17 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Un animo nuovo "che chiedo anche alla politica, di cui sono parte. Dobbiamo essere migliori, le solite guerre di parte fatte di faziosità finalizzata al consenso non mi hanno mai vista protagonista e men che meno mi vedranno ora. Se qualcuno resterà deluso mi dispiace sinceramente, ma non posso essere diversa da ciò che sono e voglio portare nella politica ciò in cui credo. Lotterò e lavorerò per rialzarci tutti insieme e non per distruggere qualcuno o qualcosa", conclude la consigliera Baffi che sotto al post ha messo una foto in cui indossa una maglietta con la scritta 'Non per vantarmi ma...sono di Codogno'.