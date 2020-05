Omofobia: Sala, 'Milano rifiuta ogni tipo di odio e sostiene battaglie di umanità'

17 maggio 2020 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - "Milano è una città che non vuole dare spazio a chi odia. Nella Giornata Mondiale contro l'Omofobia voglio ricordare che il rispetto a prescindere da orientamento o identità sessuale non è solo una caratteristica delle civiltà moderne, ma anche un principio fondamentale della democrazia, nonché caposaldo dello spirito milanese". E' il messaggio, via Facebook, del sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala.

"Combattere l'odio, i pregiudizi e le discriminazioni significa stare dalla parte dei diritti umani, e noi a Milano abbiamo già scelto. Oggi come sempre la nostra città rifiuta qualsiasi tipo di odio e sostiene la comunità Lgbtqia+ nelle sue battaglie di umanità", conclude Sala.