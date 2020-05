Fase 2: ambulanti protestano domani in piazza Scala a Milano, 'siamo invisibili'

17 maggio 2020 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Gli ambulanti scendono in piazza domani, lunedì 18 maggio, a Milano per protestare e chiedere la riapertura dei mercati. "Ci sentiamo invisibili, si parla di tutte le categorie tranne che della nostra. In Lombardia lavorano 20.000 famiglie nei mercati, sagre e fiere ma se non riprendiamo a lavorare al più presto un quarto di noi chiude. Vogliamo riprendere con regole di sicurezza, ma senza tutte quelle restrizioni che propone il governo che mettono a rischio la nostra sopravvivenza, lavoriamo all'aperto e ci propongono restrizioni maggiori di chi lavora al chiuso", è il messaggio veicolato sui social dalle sigle Euroimprese, Ana, Unica, Piu, e Csa che hanno organizzato un presidio di protesta domani alle ore 10 in piazza della scala, con mascherine e guanti, cartelli di protesta e striscioni.

"I Comuni devono favorire al più presto le aperture di tutti i mercati e fiere Lombarde. Chiediamo aiuti economici veri dopo 3 mesi di inattività abbiamo ricevuto e non tutti una misera elemosina di 600 euro, per chi svolge mercati fiere e eventi anche sportivi bisogna darle sostegno se no falliscono", sottolineano. "Bisogna considerare questo anno un anno bianco tra i mesi di inattività e i mesi che ci vorranno per riprendere, chiediamo una moratoria di tutte le imposte e tasse. Parteciperanno con noi anche la categoria dei giostrai, anche loro con gli stessi problemi", conclude la nota diffusa via Facebook.