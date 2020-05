Fase 2: Fedriga (Fvg) apre ristoranti e palestre, mascherine obbligatorie (2)

17 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Nel rispetto delle linee guida regionali e delle misure di contenimento previste dal decreto del governo del 17 maggio, "saranno consentite attività di istruzione non scolastica o professionale, come corsi sportivi e ricreativi, scuole di arte, recitazione, musica, Università popolare, scuole di lingua; le scuole guida". Consentite anche le attività delle agenzie di commercio e agenzie immobiliari; le attività di produzione dei teatri e la frequentazione di parchi zoologici, giardini botanici e riserve naturali.

È consentita la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, per favorire un accesso contingentato e razionalizzato, previa comunicazione da parte del singolo operatore al Comune. "Da domani saranno possibili, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida dall'amministrazione regionale, le attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e attrezzature, e lo svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione professionale e di quelli di istruzione tecnica superiore (Its)".

Sono consentiti, a condizione che vi sia un'organizzazione tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, gli stage e i tirocini extracurricolari in presenza e il rientro nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto di alloggio, se vi siano comprovate situazioni ostative alla permanenza nella residenza anagrafica o motivi connessi al percorso di studio. Il testo dell'ordinanza è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e della Protezione civile Fvg.