Mafia: Antoci, 'quattro anni fa l'attentato, mio pensiero sempre alla mia scorta'

18 maggio 2020 a

a

a

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) - "Era la notte tra il 17 e il 18 di maggio del 2016 quando un commando mafioso attaccava l'auto blindata dell'allora Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. La pronta risposta degli uomini della scorta e il sopraggiungere di un'altra auto della Polizia di Stato, con a bordo il Vice Questore Daniele Manganaro e l'Assistente Capo Tiziano Granata, evitarono il peggio salvando la vita al Presidente Antoci". E' quanto si legge in una nota. "Oggi, 18 maggio, è anche il compleanno di Giovanni Falcone e il 23 verranno ricordati, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, tutti coloro che, nell'esercizio del loro dovere, hanno perso la vita nelle stragi. In questa giornata, dove la mia mente e il mio cuore tornano a quella terribile esperienza, il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno agli uomini della Polizia di Stato che quella notte mi salvarono la vita, a quegli eroi normali che, facendo solamente il loro dovere, compiono atti eroici come quello compiuto dai Poliziotti quella notte. A loro la riconoscenza e il valore dell'esempio", dice Giuseppe Antoci, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi.

Il Vice Questore Manganaro e i Poliziotti della scorta sono stati recentemente promossi per merito straordinario con Medaglia al Valor Civile proprio per aver salvato la vita ad Antoci. Il miglior modo per esaltare l'esempio di valorosi servitori dello Stato ma questa volta da vivi. Purtroppo uno di loro, Tiziano Granato, prematuramente scomparso, gioirà da lassù.