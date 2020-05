Fase 2: Musumeci, 'governo diviso, mancanza di fiducia nei confronti delle regioni'

18 maggio 2020 a

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) - "Non si riesce a decidere il confine tra organo politico e organo di consulenza al quale deve abbeverarsi l'organoi politico prima di decidere. Noi abbiamo impiegato 5 giorni di confronto con il governo nazionale, non è stato definito tutto tra sabato e domenica. Abbiamo iniziato martedì, con quotidiane riunioni in videoconferenza". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Omnibus La7. "Quando Conte ha detto che noi Regioni siamo divise - aggiunge noi dopo tre ore abbiamo dimostrato che non è vero e abbiamo presentato le linee guida. A quel punto il governo si è diviso". E aggiunge: "La politica si assuma la responsabilità di decidere".