Svapoebasta, per l'e-commerce è boom di recensioni positive

(Samarate, 18 maggio 2020) - Samarate, 18 maggio 2020. Il mercato delle sigarette elettroniche è in forte crescita in Italia, come dimostrano i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche grazie al fatto che numerosi studi scientifici e associazioni di categoria hanno provato l'efficacia delle e-cig come dispositivi in grado di ridurre la dipendenza dalla nicotina.

In particolare, aumenta l'acquisto online di sigarette elettroniche e accessori, grazie a una maggiore regolamentazione del settore. Oggi i portali web dove è possibile comprare questi prodotti sono autorizzati da ADM, una concessione che garantisce la proposta di prodotti di qualità e il rispetto delle normative di legge. Da notare il risultato ottenuto dall'e-commerce specializzato

Cosa cerca chi compra sigarette elettroniche online?

Analizzando le opinioni degli svapatori, è possibile capire quali sono le esigenze dei consumatori di e-cig, per comprendere come riconoscere un negozio online serio e affidabile. Un punto di riferimento da questo punto di vista è il sito web specializzato Feedaty, il quale raccoglie soltanto commenti di clienti verificati e rilasciati in modo indipendente, senza nessun tipo di intervento da parte dei brand.

Per quanto riguarda le sigarette elettroniche, vengono premiati gli e-commerce che offrono prodotti di qualità, un servizio di assistenza adeguato, prezzi convenienti e un'attenzione dedicata al cliente. Allo stesso tempo, è fondamentale garantire un servizio di consegna rapido, con sconti e promozioni riservate ai clienti più assidui.

Da questa premessa non è difficile comprendere il successo del portale Svapoebasta.com, riconosciuto dagli appassionati delle sigarette elettroniche come un vero e proprio punto di riferimento per l'acquisto online di e-cig, ricambi e accessori delle migliori marche del settore.

L'azienda ha puntato fin dall'inizio su elevati standard qualitativi, servizi personalizzati per gli utenti e un supporto immediato per rispondere velocemente a qualsiasi dubbio dei clienti. Inoltre, mette a disposizione tutte le ultime novità dal mondo dello svapo, per offrire dispositivi innovativi progettati in base alle tecnologie all'avanguardia nel mercato delle sigarette elettroniche.

Cosa offre l'e-commerce Svapoebasta agli svapatori?

All'interno dello store online Svapoebasta è possibile trovare le migliori sigarette elettroniche in commercio, modelli garantiti e certificati secondo i rigidi standard europei di controllo sulla qualità e la sicurezza dei dispositivi di inalazione. Nel portale è disponibile un vasto assortimento di e-cig, atomizzatori, batterie e caricabatterie omologati a marchio CE.

Ovviamente, è presente un ampio catalogo di aromi e liquidi pronti, con una selezione accurata dei prodotti più rinomati nel settore. Da sottolineare la presenza di articoli per la pulizia e l'igienizzazione delle sigarette elettroniche e delle mani, prodotti sempre più richiesti dai clienti, indispensabili per garantire la sicurezza sanitaria degli apparecchi per lo svapo.

Un grande punto di forza di Svapoebasta sono i prezzi competitivi, in assoluto l'aspetto più considerato da parte delle ottime recensioni ricevute dal negozio virtuale. Le iniziative dell'azienda sono numerose, così da assicurare a tutti gli utenti la possibilità di comprare prodotti di altissima qualità a un prezzo giusto, con la possibilità di ottenere sconti dedicati e promozioni speciali in caso di fidelizzazione.

Ad esempio, vengono proposte sempre delle offerte a rotazione per consentire a chiunque di acquistare ad un costo ridotto le sigarette elettroniche e gli accessori desiderati. Per il primo ordine è previsto anche un buono sconto del 10%, con una serie di acquisti che consentono di usufruire della spedizione gratuita.

Per i clienti fissi del portale è stato creato un programma fedeltà molto apprezzato, con il quale è possibile collezionare punti ad ogni acquisto, per beneficiare di sconti sugli ordini futuri in base al valore raggiunto. Tutti i servizi si possono gestire in modo semplice e veloce dall'area riservata, controllando online le note di credito e i buoni accumulati.

Svapoebasta: assistenza ai clienti personalizzata e spedizioni rapide

Le persone che utilizzano le sigarette elettroniche, oltre 1 milione in Italia secondo i dati dell'Osservatorio myblu – GFK, sono dei clienti abbastanza esigenti rispetto a quelli di altri settori merceologici. Per questo motivo, dopo il rapporto qualità-prezzo, l'aspetto più considerato per scegliere lo store online è l'efficienza del servizio di assistenza.

Gli svapatori vogliono conoscere in maniera approfondita i prodotti che acquistano, inoltre hanno bisogno di ricevere supporto per capire quali aromi e liquidi acquistare in base alle proprie necessità. Spesso i dubbi dei clienti sono numerosi, dunque è fondamentale per chi lavora nel settore riuscire a offrire un adeguato sostegno durante tutte le fasi del processo di vendita.

Svapoebasta.com è riuscito ad affermarsi grazie a un duro lavoro svolto proprio in questo senso, sia agendo sul fronte di una comunicazione esaustiva e trasparente tramite il blog aziendale e i canali social, sia offrendo un servizio di assistenza pre e post-vendita di alta qualità.

In più, l'e-commerce garantisce pagamenti sicuri e un'ampia scelta di sistemi differenti, dalle carte di credito a PayPal fino al contrassegno con pagamento in contanti alla consegna. Non da meno è l'efficiente servizio di spedizione, anch'esso citato spesso nelle recensioni positive dei clienti, con prezzi estremamente bassi e la consegna gratuita per tutti gli acquisti al di sopra di 59,90 euro, senza nessun tipo di restrizione.

