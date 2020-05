Coronavirus: M5S su inchiesta mascherine, 'Regione Lombardia doveva controllare'

18 maggio 2020 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "Ancora una volta l'incompetenza di Regione Lombardia avrebbe messo a rischio la salute, e la vita, dei cittadini lombardi. Fino a ieri la Giunta sosteneva che l'Istituto Superiore di Sanità avesse dato il via libera, invece oggi viene messo nero su bianco come l'Iss avesse dato il via libera a Regione per l'appalto all'azienda di Rho, a condizione di un'assunzione unilaterale di responsabilità da parte della stessa azienda riguardo all'efficacia delle mascherine. Ovviamente Regione Lombardia avrebbe dovuto perlomeno controllare di non aver speso tempo prezioso e risorse pubbliche per quello che poi si sarebbe rivelato essere un 'pacco'". Così il consigliere regionale Massimo De Rosa interviene sul fascicolo per frode nelle forniture pubbliche aperto dalla procura di Milano, relativamente alle mascherine prodotte dall'azienda rhodense Fippi e acquistate da Regione Lombardia.

"La notizia del fascicolo aperto dalla procura di Milano per frode nelle forniture pubbliche è l'ennesimo disastroso capitolo di una gestione dell'emergenza, che ogni giorno si dimostra non essere all'altezza. Le mascherine-pannolino distribuite da Regione Lombardia a medici, infermieri e operatori sanitari, secondo l'accusa, non sarebbero idonee", spiega l'esponente politico. Secondo De Rosa, la Regione Lombardia "avrebbe dovuto sincerarsi di non mandare in giro i nostri medici e i nostri infermieri con protezioni non in grado di proteggerli. Invece l'assessore Giulio Gallera ha preferito le sceneggiate a favore di telecamera. Quanto successo è gravissimo", conclude De Rosa.