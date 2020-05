Milano: da sabato Pirelli Hangarbicocca riapre al pubblico (2)

18 maggio 2020 a

(Adnkronos) - A disposizione degli utenti rimane il palinsesto digitale ampliato e diversificato negli ultimi mesi, con nuovi format, contenuti di approfondimento, progetti e laboratori in live streaming per bambini, che intende rimanere un ambito di riferimento e un canale di comunicazione con il pubblico. Tra le nuove proposte rientrano le visite guidate in streaming realizzate dai mediatori di Pirelli Hangarbicocca sia all'installazione permanente di Anselm Kiefer sia alla mostra in corso di Cerith Wyn Evans attraverso le Street View a 360° della piattaforma Google Arts & Culture.

È inoltre online sul profilo Spotify il progetto #Playlists, con i consigli musicali di artisti, curatori e pensatori, e sui canali social il progetto Hangar Voices, una selezione di pensieri, idee e spunti di riflessione attraverso i contributi di artisti, filosofi, critici e curatori che negli ultimi dieci anni sono stati protagonisti dei progetti espositivi e culturali di Pirelli HangarBicocca.

A disposizione degli utenti anche l'opera There's No “I” in Trisha (2005-2007), primo video realizzato dall'artista Trisha Baga sulla falsariga di una serie televisiva in tre stagioni che mette in discussione gli stereotipi di genere e la loro rappresentazione mediatica. Kids Live: A tu per tu con l'artista! è invece un calendario di laboratori dedicati ai bambini da 7 a 10 anni e condotti in tempo reale dall'artista Marcella Vanzo. Sulla pagina dedicata è possibile iscriversi al laboratorio “Il Cadavere Squisito” ispirato allo storico “gioco” inventato dai Surrealisti. A completamento delle iniziative per bambini, nell'ambito di #ArtToTheKids, è presente una proposte creativa realizzata dall'artista Alice Ronchi, sei disegni su cui è possibile intervenire con colori e materiali per creare un'opera d'arte unica.