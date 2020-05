Fase 2: Galli, 'grave crisi settore cultura, presto provvedimenti Regione Lombardia'

18 maggio 2020 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - L'emergenza coronavirus "si e' abbattuta sul settore della cultura con particolare gravità. Oggi riaprono i musei e a questi mi attengo, anche se registro, grazie a un confronto costante e continuo con gli operatori, la grave crisi del settore cinematografico e teatrale. Per quanto riguarda i musei, si tratta di un settore in fortissima ascesa a livello regionale rima della crisi, contrariamente alla tendenza nazionale in netta flessione". L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, ha partecipato alla riapertura del Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Il Poldi Pezzoli, ha proseguito Galli, "grazie a intelligenti politiche di rinnovamento, nel gennaio di quest'anno ha fatto registrare una rilevantissima crescita, rispetto al gennaio dello scorso anno, di +83% di visitatori, il Vittoriale degli Italiani +53,8%, il Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' +26,5%. E le perdite, per effetto della chiusura e dei mancati introiti, ammontano a 1.896.835 euro per la Triennale, 1.209.360 euro per il Vittoriale e 1.183.000 euro per il Museo della Scienza e della Tecnologia".

"Nel 'Programma operativo annuale 2020' - conclude Galli - che tra pochi giorni sara' presentato in VII Commissione consiliare, sono contenuti i provvedimenti per andare incontro e risollevare le sorti non solo del settore museale, ma anche del cinema e del teatro"