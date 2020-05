Coronavirus: Fumagalli (M5S), 'prima dei giudici, Fontana lo mandano i lombardi'

18 maggio 2020 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "C'è da chiedersi come Fontana e la sua Giunta riescano a dormire sonni tranquilli! Hanno messo sul mercato dispositivi non idonei come le mascherine prodotte dall'azienda rhodense Fippi, realizzate con materiale per pannolini e ora hanno la procura sull'uscio di casa. Orami è chiaro che non vogliono far partire la commissione di inchiesta perché hanno paura di tutte le vicende oscure che escono quotidianamente". Lo sostiene Marco Fumagalli, capogruppo M5S Lombardia.

"Chi di spada ferisce di spada perisce, dicevano i latini. Avevano denigrato le mascherine della Montrasio e quanto fatto dal governo e si ritrovano con una inchiesta al giorno da tutte le procure lombarde. Ma prima che arrivino i giudici a mandarli a casa ci arriveranno i cittadini lombardi", conclude Fumagalli.