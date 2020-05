Coronavirus: Fontana, 'ho fatto quanto ritenevo giusto, coscienza a posto'

18 maggio 2020 a

a

a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - “Sono convinto che l'importante sia avere la propria coscienza a posto, ho fatto tutto quello che ritengo e ho ritenuto fosse giusto e che è stato confermato dai tecnici con i quali mi sono consultato. Non si deve avere paura, se non si ha la coscienza con qualche problema”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Timeline, su Sky Tg24, rispondendo alla domanda se abbia timori per sé dopo la comparsa di un murales contro di lui a Milano.

“Credo che l'attacco che viene mosso a me sia di carattere politico, che cerca di creare una difficoltà all'amministrazione del centrodestra della Lombardia per cercare di creare una situazione di confusione nella quale mestare nel torbido”, continua.