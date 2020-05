Fase 2: Fontana, 'per spostamenti fuori da Lombardia decideremo in base ai dati'

18 maggio 2020 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - “Ipotecare il futuro è una cosa che non mi sento di fare. Stiamo facendo una grande azione di monitoraggio per controllare la situazione, staremo attentissimi. In base a quelli che saranno i risultati di queste analisi, che valuteremo insieme all'Iss, a quella data prenderemo le decisioni che sarà opportuno prendere. Confido nel fatto che la situazione possa migliorare, come sta gradualmente migliorando, e che il 3 giugno si possa, come tutte le altre Regioni, riaprire anche la circolazione ultraregionale”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.