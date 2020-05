Coronavirus: Fontana, 'inutile corsa a test sierologici, mancano reagenti per tamponi'

18 maggio 2020 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - “I test sierologici, non lo dico io ma il ministero che lo ha ripetuto in due circolari, non hanno nessuna valenza diagnostica, ma semplicemente epidemiologica. Facciamo i test sierologici per cercare di capire come si è mosso il virus, ma non c'entra niente con la diagnosi. Ecco perché dico che questa folle corsa che pongono in essere i privati per fare il test sierologico è inutile”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Timeline, su Sky Tg24.

“Se potessi fare un milione di tamponi al giorno – ha proseguito - li farei volentieri, peccato che manchino i reagenti. Da Roma non è arrivato assolutamente niente, ed è la prova che non ci sono, perché sembrava che fossimo noi a non volerli acquistare, a non volerli fare. I tamponi si potevano fare entro certi limiti perché non c'erano i reagenti. Il commissario Arcuri li sta cercando, ha fatto un bando. Se troverà i reagenti, ce li manderà. Per ora non ci ha potuto mandare niente perché i reagenti non ci sono. La Regione Lombardia è stata quella che ha fatto più tamponi in assoluto. Se avessimo potuto ne avremmo fatti molti di più”.