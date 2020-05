Coronavirus: Cattaneo (Lombardia), 'mascherine Fippi certificate da Iss, seguite procedure'

18 maggio 2020 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "Attraverso i severi test del Politecnico di Milano, abbiamo verificato che il materiale con cui e' prodotta la mascherina Fippi ha un potere filtrante dei virus pari al 52% e di filtrazione batterica al 98%, di gran lunga superiore alla media delle mascherine certificate". L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, coordinatore del progetto sulla creazione di una filiera per la produzione di mascherine, replica cosi' al capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Marco Fumagalli.

"La mascherina Fippi non sara' certo la piu' bella esteticamente - continua - ma non ci sono dubbi sulla capacita' di protezione, testata dal Politecnico di Milano e approvata dall'Istituto Superiore di Sanita'. Che la critica alle mascherine Fippi venga da chi indica come modello le mascherine tutt'altro che protettive e che tutti ci ricordiamo, mandate in un momento di estrema emergenza alla sanita' lombarda dalla Protezione civile, fa addirittura sorridere".