Fase 2: Aci Milano, ingorghi a Milano, piano mobilità Comune non ha funzionato

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - “Nel primo vero giorno di fase 2 il piano mobilità del Comune di Milano ha dimostrato tutta la sua fragilità. Come era prevedibile con il ritorno della maggior parte delle attività commerciali in città si sono creati ingorghi e code”. Lo afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. “Una delle zone con maggiori criticità è quella che va da Corso Venezia a Corso Buenos Aires verso Loreto. Nel primo tratto dove è stata disegnata la pista ciclabile si sono formati incolonnamenti. Gli agenti della polizia locale, che a nome di tutti gli automobilisti ringraziamo per la loro dedizione, sono dovuti intervenire per tentare di decongestionare il traffico", continua.

"Siamo sempre disponibili con i nostri esperti a dare una mano per migliorare la situazione. Purtroppo qualcuno al Comune lo aveva detto. Ma non è stato ascoltato” conclude La Russa.