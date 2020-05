Varese: nascondono in casa 30 grammi di cocaina, due denunciati

18 maggio 2020 a

a

a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Nascondevano nella loro abitazione 30 grammi di cocaina e sono stati denunciati. E' successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove due uomini, un cittadino italiano e un marocchino, sono stati denunciati per concorso in detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nella loro abitazione, un'ex autofficina, la polizia ha trovato 30 grammi di cocaina. Due dosi, già confezionate e pronte per la vendita, erano nascoste nel manico di una paletta per la raccolta della spazzatura. Il resto era avvolto in vari strati di cellophane che lo rendevano impermeabile è stato trovato nella buca originariamente utilizzata per la riparazione dei veicoli, dentro al pozzetto per la raccolta dell'olio.