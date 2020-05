Fase 2: assessore Rolfi 'riapertura ristoranti e bar positiva per agroalimentare Lombardia' (2)

18 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Con la chiusura del mondo della ristorazione "avevamo registrato cali dei prezzi preoccupanti in settori chiave come suinicoltura e lattiero caseario. Le stime parlano di latte -10% e settore suinicolo -30%. Ora è tempo di promozione e di misure economiche shock. Riaprire non basta perché dovremo fare i conti anche con la 'nuova normalità' e con le paure dei cittadini".

La Regione Lombardia, ha concluso, "interverrà subito sull'alleanza tra agricoltura e ristorazione. Nei prossimi giorni promuoveremo il bando semplificato #iobevolombardo con il quale stanzieremo 3 milioni di euro per l'acquisto di vino lombardo nei ristoranti della nostra regione".