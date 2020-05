Fase 2: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), 'imprese chiedono semplificazione e liquidità' (2)

18 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Erano presenti i vice presidenti del Consiglio Carlo Borghetti (Pd) e Francesca Brianza (Lega), i consiglieri segretari Giovanni Malanchini (Lega) e Dario Violi (M5Stelle), i consiglieri regionali del territorio Gigliola Spelzini e Antonello Formenti (Lega), Mauro Piazza (Forza Italia), Angelo Orsenigo e Raffaele Straniero (Pd): sono intervenuti il sindaco di Erba Veronica Airoldi, il sindaco di Como Mario Landriscina, il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e quello della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, oltre al presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra.

Guerra ha ribadito la necessità di una unitarietà e un coordinamento maggiore tra le risorse pubbliche, con obiettivi primari l'attenzione a giovani e turismo e il sostegno al reddito. Per Giuseppe Rosella di Confcommercio è indispensabile rilanciare il brand del Lago di Como puntando sul turismo, settore trainante dell'intero territorio, mentre Claudio Casartelli (Confesercenti) ha evidenziato la necessità di misure specifiche a sostegno di settori in grossa difficoltà come ad esempio quello della navigazione.