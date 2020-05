Fase 2: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), 'imprese chiedono semplificazione e liquidità' (3)

18 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Molteni ha lamentato la crisi del comparto edilizio, sollecitando regole e procedure più semplici per gli appalti e il rilancio delle opere pubbliche, mentre Regazzoni ha denunciato come allo stato attuale siano aperte solo il 50% delle imprese del territorio, gravate da eccessi burocratici e amministrativi che penalizzano la ripresa dell'attività. Un concetto ripreso anche da Marco Mazzone della Compagnia delle Opere che ha sollecitato maggiore chiarezza normativa e l'immissione di più liquidità per il settore manifatturiero.

I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno infine focalizzato l'attenzione su politiche di sostegno ai lavoratori, alla conciliazione famiglia-scuola-lavoro e alla necessita di continuare a garantire i servizi educativi e scolastici.