Lombardia: Regione accelera procedure per assegnazione 2mila alloggi popolari

18 maggio 2020 a

a

a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Via libera da parte della giunta regionale della Lombardia all'accelerazione delle procedure amministrative per le assegnazioni di 2mila alloggi popolari. Il provvedimento riguarda sia quelle 'ordinarie', relative ai nuclei familiari inseriti nelle graduatorie definitive dei servizi abitativi pubblici, sia quelle 'straordinarie'. Queste ultime interessano i servizi abitativi transitori per la gestione delle situazioni di emergenza abitativa delle famiglie costrette al rilascio forzoso dell'abitazione in cui vivono.

"Sono molto soddisfatto di questa misura - ha commentato l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' Stefano Bolognini - perche' da' una risposta immediata alle aspettative di tutte quelle famiglie che legittimamente attendono l'assegnazione di una casa popolare. Un aiuto esteso anche a chi ha subito una procedura di sfratto e ha bisogno di trovare con urgenza una sistemazione per se' e per la propria famiglia".