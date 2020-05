Lombardia: Regione accelera procedure per assegnazione 2mila alloggi popolari (2)

18 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Tra le novità del provvedimento, il cui testo e' stato approvato e messo a punto con il contributo di Anci Lombardia, figura l'immediata assegnazione a famiglie regolari degli appartamenti sgomberati da occupanti abusivi. "Nello specifico - ha sottolineato Bolognini - si autorizzano le Aler lombarde e i Comuni a utilizzare per le assegnazioni rapide sia le abitazioni pubblicate negli avvisi prima dell'emergenza sanitaria sia tutti gli alloggi che nel frattempo si sono resi disponibili. A questi si aggiungono le abitazioni che si potranno assegnare in futuro, comprese quelle liberate a seguito di sgombero e quelle non immediatamente assegnabili, perche' necessitanti di piccoli lavori di manutenzione".

La misura approvata dalla giunta Fontana risponde anche ad un ordine del giorno del Consiglio Regionale che chiedeva la rapida assegnazione degli alloggi disponibili. Per velocizzare i tempi "viene consentito - chiarisce Bolognini - a tutti i Comuni lombardi di gestire le situazioni di emergenza abitativa con l'assegnazione dei servizi abitativi transitori. Fino al 31 dicembre prossimo potranno derogare a determinati vincoli, attualmente vigenti, fermo restando il rispetto delle norme generali riguardanti le assegnazioni stesse".