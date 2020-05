Como: procuratore, 'fenomeno allarmante, oltre 2 mln euro sottratti all'erario'

19 maggio 2020 a

a

a

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "E' di oltre 2 milioni di euro sottratti all'erario, a cui vanno sommati i soldi della corruzione circa 280 mila euro", il danno quantificato dal procuratore di Como, Nicola Piacente, che illustra in una videoconferenza i dettagli dell'operazione che ha portato a 14 arresti per reati contro la pubblica amministrazione e ha portato in carcere una professionista di uno studio commercialistico e un funzionario della Agenzia delle Entrate di Como.

L'inchiesta, nata oltre un anno fa, ha permesso di ricostruire "22 episodi corruttivi, per 16 il gip ha ritenuto sussistente le esigenze cautelare", a beneficiarne sono stati "37 contribuenti, persone fisiche e giuridiche", attraverso semplici meccanismi. "Non c'è un'associazione per delinquere, poiché si tratta di rapporti che riguardano il singolo studio e il funzionario", precisa il capo della procura. Gli episodi corruttivi riguardanti due ex pubblici ufficiali finiti in manette nella prima tranche dell'inchiesta a cui i professionisti indagati versavano denaro in cambio della "cessazione della verifica fiscale in corso, dell'annullamento della contestazione o di una riduzione del debito erariale", spiega il procuratore. Le tangenti sono state, in alcuni casi, occultate tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture a fronte di operazioni inesistenti.