Coronavirus: Assolombarda, attività produttive Lombardia -45% ad aprile

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - L'attività produttiva in Lombardia a marzo è crollata del 35% rispetto allo stesso mese del 2019 e ad aprile la flessione dovrebbe essere del 45%. E' quanto indica il Centro Studi di Assolombarda in un report sugli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia regionale. In Lombardia la flessione dei consumi elettrici è stata del 16% a marzo e del 20% ad aprile, più del calo nazionale. Pesante anche il calo dei transiti dei veicoli pesanti sulle tangenziali milanesi: -36% a marzo e -50% ad aprile. Nei due mesi del lockdown è diminuito anche il traffico merci nell'aeroporto di Malpensa, del 29% e del 35%.

Anche con riferimento agli spostamenti delle persone, sia sulle tangenziali milanesi sia in città, la riduzione a marzo e aprile è stata significativa, con una flessione del 70% a marzo e fra il 75 e l'85% ad aprile.