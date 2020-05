Palermo: scoperto deposito con droga e munizioni, indagini

19 maggio 2020 a

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - Un vero e proprio deposito di droga è stato scoperto dai carabinieri nel quartiere Zen 2 di Palermo. In un capanno nei pressi della via Sandro Pertini, infatti, i militari hanno trovato e sequestrato 2,4 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti, una bustina di cocaina, 59 cartucce di vario calibro per pistola e fucile e due personal computer. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari del deposito.