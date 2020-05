Cremona: presidente Coldiretti Lombardia, 'agito nel rispetto delle leggi'

19 maggio 2020 a

a

a

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "Sono a disposizione del pubblico ministero e del Tribunale, nutrendo da sempre piena fiducia nel lavoro della magistratura, confortato dalla consapevolezza di aver agito nel rispetto delle leggi e nell'interesse della società da me amministrata." E' quanto afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, a proposito della misura cautelare del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per 12 mesi emessa dal gip del Tribunale di Cremona nei suoi confronti in qualità di presidente del Consorzio Agrario di Cremona per fatti risalenti al 2015.

Nell'attesa che possa riprendere le sue attività come presidente regionale, si spiega dalla Coldiretti Lombardia, Voltini sarà sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente dell'associazione Paolo Carra.