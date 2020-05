Coronavirus: sindacato fa esposto in procura contro ospedale in Fiera Milano

19 maggio 2020 a

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Adl Cobas Lombardia - Associazione diritti lavoratori ha presentano un esposto in procura a Milano sulla richiesta di "disporre opportuni accertamenti" per valutare "l'esistenza di profili di responsabilità sulla costruzione dell'ospedale alla Fiera di Milano e della sua gestione". L'esposto, a cui ha lavorato l'avvocato Enzo Barbarisi, spiega il portavoce Riccardo Germani, evidenzia come la costruzione dell'ospedale nei padiglioni della fiera "presenta delle criticità già dal giorno successivo alla decisione di pubblicizzazione da parte di Regione Lombardia" e sulle "cospicue donazioni arrivate da parte dei privati" per un totale "di oltre 21 milioni di euro".

Nell'esposto-denuncia il sindacato si avvale anche delle dichiarazione di un dirigente medico in servizio all'ospedale Niguarda, secondo il quale "una terapia intensiva non può vivere separata da tutto il resto dell'ospedale". Per il portavoce Germani si tratta di un'operazione "prettamente di propaganda l'adattamento della Fiera di Milano City ad ospedale, di fatto rilevatosi uno spreco enorme di risorse quando, proprio nel momento di maggiore criticità, tali fondi sarebbero potuti essere impiegati diversamente. Un esempio? Facendo tamponi ai medici e a tutto il personale sanitario, ai pazienti e ai lavoratori delle Rsa",

"Come Adl Cobas - conclude Germani - riteniamo che oltre agli esposti e alle denunce sia arrivato il momento della lotta e la necessità di costruire a Milano una grande manifestazione popolare e di massa, a partire da Palazzo Lombardia, per far sentire forte la voce di tutte e tutti contro la gestione leghista della sanità".