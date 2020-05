Coronavirus: Primerent, auto mezzo più sicuro per spostamenti medio termine

19 maggio 2020 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'auto è, in questa fase, indiscutibilmente il mezzo più sicuro, in quanto l'unico in grado di garantire il distanziamento sociale necessario per compiere un viaggio in totale sicurezza. Inizia così la sfida del mondo del noleggio, che ora più che mai si dimostra la scelta più idonea per ovviare ai costi legati alla proprietà dell'auto senza rinunciare alla propria tutela: Primerent, società leader in Europa nel noleggio a breve e medio termine di vetture di alta gamma, ha ideato una serie di misure che rendono le proprie soluzioni di noleggio ancora più flessibili, vantaggiose e personalizzate per rispondere alle necessità degli italiani di 'rimettersi in moto'. Così, se le proposte del noleggio a breve termine si dimostrano valide per un singolo spostamento, o un viaggio di rientro presso la propria residenza, il medio termine soddisfa invece le esigenze di coloro che, per particolari necessità lavorative o familiari, devono ricorrere al mezzo per un periodo più lungo". E' quanto si legge in una nota di Primerent.

Al primo posto, per Primerent, c'è l'obiettivo sicurezza: "Le auto di Primerent sono perfettamente sanitizzate attraverso un processo studiato ad hoc dall'azienda. Dalla purificazione dell'aria attraverso l'impianto di climatizzazione con prodotti certificati con un agente che sanifica i condotti di areazione, alla sanificazione dell'abitacolo, del cambio, del volante e delle maniglie con prodotti certificati a base alcolica. Un'operazione svolta in maniera minuziosa, della durata di più di un'ora. La consegna dell'auto, inoltre, avviene con guanti, mascherine, e visiera di protezione. Infine, in ogni auto ci sono copri sedili, copri volante e copri cambio".

“La mobilità in questi giorni sta subendo un ulteriore stravolgimento, e noi di Primerent siamo pronti ad anticipare le esigenze rimanendo al fianco degli italiani nel modo corretto per il contesto che stiamo vivendo. Stiamo lavorando con dedizione per allinearci alle misure delle istituzioni: un approccio flessibile consente di rispondere in maniera immediata alle esigenze del mercato. Come leader nel settore del noleggio a breve e medio termine, abbiamo una grande responsabilità sociale, quella di supportare le persone in questa graduale ripartenza, permettendo loro di tornare a muoversi in sicurezza e con proposte vantaggiose allineate al periodo di difficoltà", ha dichiarato Pierluigi Galassetti, direttore generale Primerent.