Agrigento: Sgominata banda di spacciatori che vendeva droga ai minori, quattro arresti

Palermo, 20 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri di Sciacca (Agrigento) hanno sgominato una banda di spacciatori che vendeva droga anche a minorenni. Sono quattro le persone finite in manette. Altri tre sono stati colpiti dalla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. L'operazione portata a termine dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Sciacca, "ha stroncato sul nascere una fiorente attività di spaccio di droga nel centro crispino - dicono i militari - Nello specifico, un gruppo criminale composto da tunisini e da riberesi. I reati per cui devono rispondere sono, a vario titolo ed in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei confronti di minorenni, estorsione e detenzione illegale di arma comune da sparo".

Il blitz è avvenuto ieri sera con l'impiego di una quarantina di Carabinieri. In tutto una decina di pattuglie dell'Arma, coadiuvate da due unità cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti e con il supporto di un elicottero, che ha seguito e controllato gli spostamenti degli obiettivi in ogni fase dell'operazione. L'esecuzione delle ordinanze "rappresenta la conclusione di una mirata attività d'indagine convenzionalmente denominata “Bazar”, svolta attraverso pedinamenti ed intercettazioni, avviata nell'aprile 2019 dalla Tenenza di Ribera e coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, che, condividendo appieno le risultanze investigative, ha richiesto l'emissione delle odierne ordinanze al Tribunale, ufficio Gip", dicono gli investigatori.