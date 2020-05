Coronavirus: Cgil Bergamo, esposto in procura su morti Rsa ed emergenza

20 maggio 2020 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - La Cgil Bergamo ha presentato un esposto in procura per chiedere di fare luce sulla "gestione dell'emergenza e le morti in casa di riposo". Un atto che arriva a tre mesi dall'inizio della pandemia e in cui il sindacato "ha cercato di veder garantito il diritto collettivo alla salute con particolare attenzione, ovviamente, ai lavoratori che hanno continuato a svolgere la loro attività (in prima linea e non) ma anche ai cittadini più anziani, in pensione".

Per Gianni Peracchi, segretario generale della Cgil di Bergamo, sull'emergenza "e i suoi drammatici effetti nella nostra provincia siamo intervenuti ripetutamente, sottolineando, in ogni occasione, come a nostro avviso Regione Lombardia e Ats avessero molte delle responsabilità di quanto accaduto. Passata la fase acuta dell'emergenza, abbiamo ritenuto opportuno raccogliere le nostre riflessioni e le nostre argomentazioni, con particolare attenzione alla situazione delle Rsa e di esporle agli organi inquirenti". Le responsabilità "vanno accertate, soprattutto in un contesto in cui pare che nessuno voglia farsene carico. Il gioco è quello di scaricare le colpe o verso il centro o sul sistema territoriale, cioè sulle residenze sanitarie assistenziali. Non è accettabile".

Nel testo depositato in tribunale, la Cgil di Bergamo chiede vengano fatti accertamenti su diversi eventi, in particolare "che quanto successo nelle Rsa in questi ultimi mesi vada approfondito e che si accerti in ogni modo se sia stato fatto tutto quel che si poteva da parte di chi lo doveva fare, non solo politicamente ma anche giuridicamente, per evitare o limitare quella che, agli occhi di tutti, è stata una vera e propria strage di persone fragili e innocenti". Si chiedono chiarimenti su "direttive e decisioni dal nostro punto di vista incomprensibili" come la riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo a fine febbraio, la mancata istituzione di una zona rossa nella bassa Val Seriana a inizio marzo, le linee guida sui tamponi, le mancate forniture di dispositivi di protezione individuali, la mancata chiusura delle strutture residenziali.