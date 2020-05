Milano: coppia tenta corrompere polizia con 45 mila euro, denunciata

20 maggio 2020 a

a

a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Una coppia sorpresa con 90mila euro nell'armadio ha tentano di corrompere i poliziotti, offrendo loro la metà dei soldi, ma per marito e moglie è scattata la denuncia. E' accaduto lunedì sera, 18 maggio, a Milano dove gli agenti hanno indagato due cittadini di origine marocchina, un 40enne e una 35enne, per il reato di istigazione alla corruzione.

Gli uomini del Commissariato Scalo Romana, in servizio di Volante per il controllo del territorio, hanno fermato un uomo alla guida di un'auto, risultato dal controllo ai terminali già pregiudicato per droga e immigrazione clandestina. Nel corso della perquisizione domiciliare, la moglie ha estratto da un armadio 4 mazzette di denaro contante, per un totale di 40mila euro, e li ha offerti ai poliziotti invitandoli ad omettere la perquisizione. Allo stesso modo l'uomo, compreso che gli agenti del Commissariato Scalo Romana avevano notato l'ingente somma nascosta, ha proposto agli stessi di accettare metà dei 90 mila euro e tralasciare il controllo.

I poliziotti, dopo aver posto sotto sequestro i contanti, ai quali si sono aggiunti altri 1.650 euro trovati in un altro armadio, hanno denunciato marito e moglie.