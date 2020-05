Mantova: rissa al bar tra gestore e cliente, sanzionati per ubriachezza molesta

20 maggio 2020 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Un bar nel pieno centro storico di Mantova, appena riaperto dopo il lockdown, rischia di richiudere dopo una lite tra il gestore e un cliente avvenuta la scorsa notte. All'interno del locale - già sanzionato e chiuso per otto giorni dal questore Paolo Sartori, lo scorso marzo per motivi di ordine e sicurezza pubblica derivanti anche dal non aver rispettato le norme sulle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 - gli agenti della squadra Volante sono intervenuti dopo una ricevuto una telefonata e hanno subito fermato la lite.

I due litiganti, "entrambi in forte stato di ebrezza alcolica", hanno fornito versioni confuse e contrastanti, secondo i poliziotti: hanno riferito di essere stati provocati, insultati e colpiti con schiaffi e pugni dall'altro. Ascoltati anche gli altri clienti, gli agenti hanno provveduto a sanzionare per ubriachezza molesta il gestore e il 'rivale'.

La Divisione di Polizia amministrativa della questura sta valutando l'accaduto al fine di proporre al questore l'adozione di un ulteriore decreto di sospensione della licenza, ex articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.