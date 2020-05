Fase 2: Regione Lombardia approva disposizioni per semplificazione adempimenti ambientali

20 maggio 2020 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, le disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e la proroga di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali che riguardano le attivita' produttive, a fronte delle misure adottate per gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19. "In un momento di particolare difficolta' - spiega Cattaneo - abbiamo voluto semplificare la vita delle imprese, senza abbassare l'attenzione verso la tutela dell'ambiente. Laddove ci sono autorizzazioni gia' emesse e vigenti, accompagnate da controlli usuali, abbiamo prorogato fino al 30 luglio le disposizioni sugli autocontrolli e fino al 30 ottobre la trasmissione dei dati alle autorita' competenti e abbiamo introdotto alcune semplificazioni procedurali".