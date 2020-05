Fase 2: Regione Lombardia approva disposizioni per semplificazione adempimenti ambientali (2)

20 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Cattaneo sottolinea che "tutte queste misure non aumentano gli impatti ambientali, anzi garantiscono la prosecuzione dei controlli: rimangono sempre attivi i monitoraggi in continuo delle emissioni in aria (SME, SAE e misure speditive in loco) e degli scarichi idrici, oltre al fatto che le attivita' devono garantire la manutenzione della propria azienda in perfetto stato".

I provvedimenti riguardano le procedure di tipo amministrativo e gestionale per le imprese soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, autorizzazione unica per impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, autorizzazioni settoriali rilasciate in materia di rifiuti, scarichi o emissioni in atmosfera.